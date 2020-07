Toutes les piscines lyonnaises ne sont pas complètes pour ce pont du 14 juillet.

Il va faire chaud à Lyon ce lundi 13 et mardi 14 juillet. Pour s'octroyer 2 heures de fraîcheur, les piscines de la ville vont rester ouvertes durant ces deux jours. Si celles du Rhône et du parc de la Tête d'Or sont complètes au moins toute la semaine, celles de La Duchère, Gerland et Mermoz proposent encore de nombreux créneaux horaires. Y compris durant ce pont de la fête nationale. Il est possible de réserver son créneau de deux heures en ligne via une plateforme dédiée (voir ici). La formule est simple : deux heures, deux euros, deux fois maximum par semaine (paiement en ligne). L'accès est réservé aux Lyonnais, sur présentation d'un justificatif de domicile. Les horaires seront les suivants : sept jours sur sept de 10h à 19h30 (12h30 à 19h30 pour la piscine Tête d'Or).