Près de Lyon : le hip-hop dans le sang à Bron

"Les Gamal" sont frères jumeaux et font émerger de leur hip-hop des valeurs de fraternité et de tolérance.

Chorégraphes et danseurs professionnels, Loïck et Emerick Gene sont des frères jumeaux qui forment le duo hip-hop "Les Gamal". Très souvent primés sur des battles à travers le monde, ils sont devenus en 2018 le premier groupe français à remporter un titre lors du championnat du monde World Of Dance (WOD Championship) qui existe depuis 2015. Considéré comme l’un des meilleurs duos en France dans le monde de la danse urbaine, ils ont pris depuis peu le chemin de la création chorégraphique en basant leur travail sur un leitmotiv : faire en sorte que leur danse et leur corps ne soient que musique ! Dans le cadre du festival Karavel, ils présentent Flux sanguins qui met en scène leur gémellité jouant à la fois sur la complémentarité, la fusion ou les oppositions.

La pièce est un voyage qui se meut au cœur d’un flux d’énergie, dévoilant une fraternité devenue le socle de leur identité artistique. Elle est construite autour de trois tableaux racontant des histoires de vie qui les ont marqués en véhiculant des valeurs que chacun d’entre nous pourra ressentir, comme la bienveillance, la tolérance ou la solidarité. Le duo dessine la personnalité de l’un et l’autre avec des corps qui semblent puiser leur vitalité parfois dans un seul et même cœur. On les a découverts lors d’une brève présentation en juin à Lyon et ces deux-là sont vraiment à regarder. Par la sincérité de leur danse qui donne une autre humanité au hip-hop mais aussi grâce à la perfection, la précision et la détermination de leurs mouvements laissant éclater une salutaire complicité !

Flux sanguins – Les Gamal – Le 12 octobre, espace Albert-Camus (Bron)