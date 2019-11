Photo, mode, dessin, installations… 5 expos à voir à Lyon en novembre

Robert Doisneau, Jeff Pachoud, Mark Geffriaud, Guy Dallevet. Quatre artistes à découvrir sur les cimaises lyonnaises ce mois-ci, si vous avez déjà tout vu de la Biennale.

Jeff Pachoud en mode furtif à la Croix-Rousse

Jeff Pachoud – Du 2 au 30 novembre à la Galerue, 17 rue de Belfort (Lyon 4e)

Un Doisneau de santé publique à la BU Rockefeller

Il vous reste 79 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Au gré de ses voyages, le photographe lyonnais Jeff Pachoud a réalisé des clichés qui s’affranchissent des codes de la photo de presse. Photographe de l’AFP récompensé en 2014 par le prix World Press, il expose ici des images plus personnelles, saisies en marge des événements officiels qu’il a couverts, en France et à l’étranger. Instantanés urbains, portraits, paysages, son travail fixe des moments de grâce furtive entre le sujet et son environnement. Des compositions oniriques, qui nous proposent une histoire au sens multiple, très souvent sujette à interprétation. La Galerue les présente en vitrine, dans son dispositif d’exposition donnant directement sur la rue. Une manière plus accessible et spontanée de découvrir des œuvres d’art.