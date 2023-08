On vous donne 5 idées d'expos pour la rentrée

Zélie Rouby et Elisabeth Gilbert Dragic à la chapelle de l’île Barbe

Ces cinq expositions sont à découvrir à Lyon à partir du mois de septembre.

Danse et photo

La Ferme du Vinatier propose Genèse, une exposition photographique illustrant l’univers de la danseuse et chorégraphe Marlène Gobber, avec des photographies d’Olivier Atangana, Gilles Aguilar, Julie Cherki et Leïlook photo.

L’artiste présentera également le 11 octobre une répétition de son spectacle Mantra (présenté à Karavel) où elle questionne, à travers la danse, son rapport au corps, à sa santé physique et mentale et à ses émotions (du 13 septembre au 27 octobre).

Johann Rivat, High Water, huile et sanguine sur toile

Paysages de désolation

La galerie Regard Sud accueille avec Blowing in the Wind le peintre Johann Rivat qui utilise des images issues de divers médias – photographies glanées sur Internet, clichés personnels, scènes de films ou descriptions littéraires – pour créer des atmosphères ou paysages étranges, mystérieusement désolés, avec des objets flottants et des couleurs invraisemblables (du 14 septembre au 18 novembre).

Humanité tendre

La sculpture est à l’honneur à la galerie Estades avec le travail de la Lyonnaise Sylvie Derely inspirée par ses nombreux voyages à travers le monde et les gens qui l’entourent, sculptant une humanité tendre avec des personnages aux longs bras pour étreindre et aux longues jambes pour parcourir le monde à grandes enjambées (du 23 septembre au 11 novembre).

Poésie organique

La chapelle de l’île Barbe révèle deux artistes rhônalpines : la céramiste Zélie Rouby et la peintre Elisabeth Gilbert Dragic qui confrontent leurs écritures par l’utilisation de matériaux mis au service d’une poésie organique.

La première avec ses œuvres/réceptacles conçus en terre douce et chamottée, la seconde avec son travail autour de la fleur, objet et sujet plastique éphémère, à la peau insaisissable (Eden, la fleur et le calice, jusqu’au 17 septembre).

Légionnaire romain en Lego

Situant l’histoire à Londres, en 195 après J.-C., le Lugdunum - Musée et théâtres romains nous embarque dans Les aventures de Brickius Maximus, le légionnaire tout en Lego, agent secret détaché auprès du gouverneur.

Les enfants participeront à ses aventures à travers des parcours judicieusement scénarisés et des outils de médiation importants : capsules audio et fac-similés à manipuler, vidéos, tablettes d’écriture en argile et jeux (du 6 octobre au 9 juin 2024).