Nuits de Fourvière – Lyon : quatre nouveaux noms dévoilés

Quatre nouveaux artistes de l'édition 2019 du festival les Nuits de Fourvière ont été dévoilé ce vendredi.

Habituée jusqu'ici à attendre le tout dernier moment pour dévoiler son programme, l'équipe des Nuits de Fourvière a changé de braquet cette année. Depuis 2019, le festival distille ses noms au compte-gouttes. Ce vendredi 8 février, l'organisation a annoncé quatre nouveaux noms. Le 2 juillet, le groupe britannique King Crimson jouera dans le théâtre antique le même jour que les légendaires Magma. Le 5 juillet l'amphithéâtre accueillera l’Américaine Cat Power. Enfin le 21 juillet, Nick Mason, le batteur de Pink Floyd viendra avec son groupe Saucerful of Secrets, nommé ainsi en hommage au deuxième album studio du groupe anglais.

Au début de l'année 2019 le festival avait déjà partagé une partie de sa programmation avec notamment Zazie, Vanessa Paradis, The Good, the Bad and the Queen, Zingaro et plusieurs autres noms. La programmation complète sera dévoilée le 12 mars.