Créé par la Maison de la danse, le 8e Festival invite tous les Lyonnais à de nombreux événements. Convivial et généreux, il promet de joyeux moments dansés.

Pour cette nouvelle manifestation imaginée dès son arrivée à la Maison de la danse, Tiago Guedes frappe fort ! Il déploie ainsi le 8e Festival sur tout le territoire du 8e arrondissement – où les Ateliers de la danse verront le jour en 2027 – en réunissant une flopée d’artistes talentueux. Politique mais surtout convivial, il est ouvert à tous les publics avec un accent mis sur la jeunesse et propose une multitude d’événements (gratuits pour la plupart), en plein air comme en salle : ateliers, spectacles, rencontres, performances, bals, films…

Côté spectacles, on citera Portrait de Mehdi Kerkouche, présenté l’an dernier aux Nuits de Fourvière, qui évoque les histoires d’une drôle de famille à la croisée de toutes les danses – hip-hop, jazz, contemporain, cabaret et voguing ; Top de Régine Chopinot qui propulse sur scène, aux côtés d’un batteur et d’un guitariste, sept jeunes interprètes bourrés d’énergie et +ERBA de la compagnie italienne TPO où les enfants (et les parents) pourront s’immerger dans le décor d’une nature avec laquelle, grâce aux nouvelles technologies, ils seront en interaction. Côté projets participatifs, le public ne sera pas en reste !

Babel, la tour géante de Jordi Gali @Yannis Cosmas

L’intrépide chorégraphe Denis Plassard débarque avec Vernis Sage, une exposition vivante qui mêle le son à des photos d’habitants du 8e prises dans des situations cocasses. Jordi Galí crée Babel, une tour géante de douze mètres de haut assemblant des objets qui seront manipulés en direct par vingt-cinq participants. Le clou du spectacle sera la rencontre avec l’équipe de France de break dance qui participe aux Jeux olympiques 2024 à Paris, présente autour de battles, conférence et master class.

Des restitutions de projets et des sorties de résidences

Le public aura accès à la première étape d’un projet de recherche et création sur la fabrique de la ville entamé par le collectif X aux côtés du chercheur en urbanisme Yoan Miot. Il rassemble des citoyens qui questionnent leur espace de vie dans la perspective de constructions futures et verra son aboutissement dans trois ans avec une grande fresque théâtrale.

Le studio de la Maison de la danse accueille un travail chorégraphique réalisé avec les patients de l’hôpital du Vinatier, mais aussi le chorégraphe Yaya Sanou qui a créé, en puisant dans sa gestuelle africaine et contemporaine, un outil pédagogique – vibra-signe– destiné aux sourds pour les faire danser. Sans oublier le travail en cours de la prochaine création de la compagnie Chatha basée dans le 8e, qui aborde avec Le Bal clandestin l’écriture d’un futur en commun par la collecte de récits individuels.

Bals, fêtes et rencontres tous azimuts !

Après le verre de l’amitié proposé le 25 mai à la Maison de la danse aux voisins et habitants du 8e, une folle soirée House on Fire se propagera sur les rythmes de DJ sets invités. Le 24 mai, sur la place du Bachut transformée en scène géante, la compagnie Relevant inventera une block party, grande fête populaire issue de la culture hip-hop où l’on s’initie aux danses urbaines en s’amusant ou en frimant !

Le 23 mai, la belle danseuse Karla Pollux et le génial chorégraphe Thomas Guerry (compagnie Arcosm) invitent les familles à s’initier à la danse de façon ludique avec Tutoriels Vidéos. À ne pas rater, Mehdi Kerkouche qui propose le 21 mai un atelier de danse intitulé La Méthode, ouvert à une centaine de personnes et aux passants, animé par un DJ (halle du marché des États-Unis). Depuis son arrivée à Lyon, Tiago Guedes ne cesse de proposer aux Lyonnais des danses qui soient à la fois terrain de jeux, lieu de rencontres et de découvertes, la preuve est faite une fois de plus !

Le 8e Festival - Nouveau temps fort de la Maison de la danse – Du 21 au 29 mai

Programme complet : www.maisondeladanse.com