Dysfonctionnements aux Halles Paul Bocuse : "Une tempête dans un verre d'eau", juge Grégory Doucet

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, assure qu'il "n'y a plus de sujet" quant aux respect des normes de sécurité aux Halles Paul Bocuse.

"Une tempête dans un verre d'eau." Près de deux mois après la révélation d'un courrier de la préfecture du Rhône menaçant la mairie de Lyon de fermer les Halles Paul Bocuse en raison de "dysfonctionnement importants", Grégory Doucet tempère les inquiétudes dans une interview donnée à nos confrères de Tout Lyon.

"Les questions soulevées étaient déjà pour partie traitées, ou en cours de traitement"

"On s'est remis autour de la table, les questions soulevées étaient déjà pour partie traitées, ou en cours de traitement. Il y a des mesures qui doivent s'étaler dans le temps, mais il n'y a plus de sujet", complète le maire de Lyon. Contactée par Lyon Capitale, la préfecture du Rhône confirme qu'une réunion technique "constructive" a eu lieu après la révélation du courrier, et attend maintenant que la mairie transmette les éléments attendus.

Pour rappel, le 26 mars dernier, la préfète du Rhône donnait un "avis défavorable à la poursuite de l’exploitation d’un établissement recevant du public - Halle Paul Bocuse", estimant que la Ville de Lyon n'avait pas mis en place les mesures nécessaires à la sécurisation du site, particulièrement en ce qui concerne l’évacuation des fumées produites par les cellules".

Claude Polidori, président des Halles, démentait l'information auprès de Lyon Capitale, pourtant confirmée par la préfecture. "Ils feraient mieux de vérifier leur source", confie-t-il avant d'ajouter : "Les Halles respectent les normes de sécurité. Il n'y a rien d'inquiétant, ni rien à redire."