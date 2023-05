Exposition LGBTQI+ dégradée à Lyon : la gauche dénonce la LGBTphobie

Après les dégradations menées contre l'exposition LGBTQI+ installée dans le 5e arrondissement, la gauche rappelle que l'"homophobie et la transphobie n'ont pas leur place à Lyon".

Le 22 mai, l'exposition LGBTQI+ installée au parc de Champvert dans le 5e arrondissement de Lyon a été dégradée pour la deuxième fois en une semaine. La municipalité a été obligée de la retirer temporairement pour "protéger les panneaux restants et éviter de nouvelles dégradations".

Signalement au procureur de la République

Dans un communiqué de presse diffusé mercredi 24 mai, les groupes Lyon en commun, écologistes et socialistes de la Ville de Lyon rappellent : "homophobie et transphobie n'ont pas leur place à Lyon." Les groupes expliquent par ailleurs qu'un signalement va être effectué auprès du procureur de la République.

"Alors que nous célébrons les 10 ans du « mariage pour tous », nous constatons malheureusement qu’il reste du chemin à parcourir pour obtenir l'égalité réelle, et que les discriminations et violences disparaissent", expliquent à l'unisson les trois groupes de gauche. Et d'assurer : "Notre mobilisation ne faiblira pas."