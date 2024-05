Musique classique : un nouveau festival qui donne de la voix

Du 24 mai au 18 juin, un nouveau festival s’installe dans dix lieux emblématiques du patrimoine, mis en lumière pour l’occasion. De la musique sacrée sous toutes ses coutures mais également des actions de médiation culturelle solidarités et jeunesse.

Sacrée Musique, c’est une nouvelle aventure qui débute autour de Lyon et dans sa région. Un festival, comme son nom l’indique, consacré à la musique sacrée, et donc vocale.

Ici l’humeur est à l’éclectisme et la programmation de douze concerts balaiera un large éventail de genres et de traditions vocales : classique, gospel, chœurs d’enfants, polyphonies corses, chœurs anglais, musique du monde…

Placé sous le parrainage de l’animateur télé et radio Stéphane Bern, le festival se dote ainsi d’une figure populaire estampillée “patrimoine” histoire d’asseoir la communication de sa première édition.

Mise en valeur du patrimoine

Car si le propos est bien musical, le concept de Sacrée Musique est d’investir des lieux patrimoniaux (chapelles, églises, cathédrales, basiliques et abbayes du territoire local) et de les mettre en valeur. Notamment par des mises en lumière originales, tantôt à la bougie ou par la lumière artificielle et permettre ainsi au public de vivre des expériences immersives tout autant que musicales.

Du gospel mêlé au classique (Gospel Philharmonic Experience), des polyphonies corses (Chœur de Sartène), des musiques traditionnelles ou world (Zenaïde Trio, Chœur Philokalia, Les Itinérantes) et une ribambelle d’ensembles vocaux polyphoniques de tout poil (Dulci Jubilo, In Montana, le Chœur de l’Armée française, l’Ensemble Ô, Apollo5, The Gesualdo Six) donneront ainsi de la voix durant presque un mois.

Côté patrimoine, sept lieux lyonnais seront à l’honneur : la cathédrale Saint-Jean, la crypte de Fourvière et les jardins de la maison de Lorette dans le Vieux-Lyon, la basilique Saint-Bonaventure, l’abbaye Saint-Martin d’Ainay et la chapelle de l’Hôtel-Dieu sur la Presqu’île ainsi que l’église Saint-Jacques dans le quartier des États-Unis.

Le festival itinérant investira également des lieux de la région comme l’église Saint-Sébastien à Meyzieu, l’église Saint-Étienne à Roanne ou Notre-Dame-des-Marais à Villefranche.

Des actions auront par ailleurs lieu, en marge des concerts, en direction des populations les plus démunies ou des jeunes, le tout en partenariat avec des associations engagées sur le terrain.

Sacrée Musique – Du 24 mai au 18 juin dans divers lieux

www.sacreemusique.fr/lyon