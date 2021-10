Marie Tudor : Victor Hugo à l'honneur au théâtre François-Ponsard de Vienne 

Le Théâtre François-Ponsard à Vienne (Isère) ouvre sa saison le 5 octobre avec Marie Tudor, spectacle produit par le théâtre et mis en scène par Michel Belletante.

Depuis qu’il a été nommé à la tête du théâtre de Vienne, Michel Belletante a toujours défini des axes et des thématiques récurrents dans ses programmations successives. On se souvient de précédentes programmations qui ont eu Corneille ou Shakespeare comme fil rouge.

C’est Victor Hugo qui sera mis à l’honneur la saison prochaine. Dès l’ouverture (du 5 au 8 octobre), les Viennois pourront apprécier la mise en scène du directeur des lieux d’une pièce injustement méconnue du grand écrivain, Marie Tudor. Cette pièce pose la question du rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes…

“Un faux drame historique mais un vrai thriller romantique où une femme environnée d’hommes, qui lui disputent son pouvoir, cherche désespérément à concilier son trône et son amour”, explique-t-il. La mise en scène de Michel Belletante est conçue comme une véritable série théâtrale enchaînant les épisodes palpitants. Avec une petite touche moderne, l’utilisation de la vidéo.

Celle-ci se marie avec les costumes d’époque, la Renaissance anglaise, qui ont été réalisés par des étudiants des métiers d’art et de design de Lyon pendant le confinement.

Autre texte de l’infatigable Hugo, L’Art d’être grand-père (le 15 octobre) interprété par Jean-Claude Drouot, remarquable comédien qui a pile poil l’âge, et le physique barbu, du rôle.

Enfin Michel Belletante a imaginé une “battle” textuelle, Ponsard vs Hugo (les 16 et 17 décembre), entre Victor Hugo et François Ponsard, auteur dramatique qui a donné son nom au théâtre viennois.

Marie Tudor de Victor Hugo. Du 5 au 8 octobre 2021 à 20h30 au Théâtre François Ponsard de Vienne. Avant une tournée prévue à partir de l'été 2022 partout en France. www.theatre-francois-ponsard.fr