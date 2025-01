Maison de la danse : une rentrée percutante !

Laissant la place à l’exaltation des corps, la Maison de la danse propose un mois de janvier à l’énergie folle.

Étoile montante de la scène chorégraphique, Leïla Ka ouvre le bal des festivités avec Maldonne,une exploration poétique et percutante du féminin. Sur scène, il y a une multitude de robes, de toutes les couleurs, de toutes les formes, des robes de soirée, de bal, de tous les jours. Emportées par des musiques de Chostakovitch ou des chansons de Leonard Cohen, cinq danseuses les font valser et virevolter, dévoilant ou habillant leurs fragilités, leurs révoltes et leurs identités multiples et se libèrent des carcans de la soumission.

Carte blanche à Marco da Silva Ferreira

Après son stupéfiant Carcass présenté l’an dernier, le Portugais Marco da Silva Ferreira revient avec une Cosmologie, un temps fort qui est lui est consacré. Créé pour les vingt-quatre interprètes du Ballet de Lorraine, a Folia s’inspire d’une danse populaire du XVe siècle, dansée de manière vive et confuse par des bergers et des bergères. Poursuivant son exploration des danses folkloriques et urbaines – synonymes de fêtes et de rébellion –, il invente une écriture explosive, mixant battle, rave et clubbing où le collectif s’impose, exprimant aussi la lutte contre la montée des nationalismes. Dans ce même programme,avec Static Shot, la chorégraphe Maud Le Pladec plonge les interprètes du Ballet dans une danse tout aussi puissante et hypnotique qui fusionne classique et culture queer. Le 17 janvier, Ferreira nous fera découvrir avec une conférence dansée le processus créatif de sa prochaine pièce F*cking Future, ainsi que les démarches et œuvres d’artistes proches, suivie d’un concert de João Pais Filipe et Luís Pestana. Le 18 janvier, il invite le public à une fête nocturne qui allie clubbing et danses de salon avec dix spécialistes accompagnés par un DJ. Il sera question d’entrelacements et de corps qui se libèrent.

Danse baroque et flamenco à l’honneur

Absente depuis longtemps sur le plateau de la Maison, la danse baroque fait un merveilleux retour avec Rapides de Bruno Benne. Sur la musique lumineuse de Haendel et les arrangements de Youri Bessières, il fait éclater la modernité, l’évolution et le renouvellement de la création baroque. Ce mois de janvier totalement fou se termine par La Trilogie pour guitares de la grande danseuse de flamenco, Rocío Molina. Trois spectacles où, accompagnée par des guitaristes virtuoses, elle puise aux racines du flamenco avec un corps survolté qui transcende et porte le flamenco à son summum !

Leïla Ka (les 8 et 9 janvier) ; Cosmologie/Marco da Silva Ferreira/Maud Le Pladec/Ballet de Lorraine (du 15 au 18 janvier) ; Bruno Benne (les 23 et 24 janvier) et Rocío Molina (du 29 au 31 janvier) à la Maison de la danse

Programme complet : maisondeladanse.com