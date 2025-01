Disneyland Paris recrute à Lyon le 9 janvier

Dans le cadre de son Casting tour France, Disneyland Paris passera par Lyon le 9 janvier prochain de 9 heures à 16h30.

Disneyland Paris ouvre sa saison de recrutement. Les représentants du célèbre parc d’attraction ont débuté leur Tour de France et d’Europe afin de recruter leurs futurs collaborateurs. Au total, ce sont près de 7 000 postes qui sont à pourvoir. Et à cette occasion, le Casting tour France fera étape à Lyon le 9 janvier prochain. Cette journée de recrutement se déroulera de 9 heures à 16h30 à l’hôtel Mercure Lyon Centre Charpennes Parc de la Tête d’Or, au 7 place Charles-Hernu, à Villeurbanne.

Les divers postes sont à pourvoir pour les parcs, les hôtels et le Disney Village (commis chef, serveur, bartenders, employés de restauration, hôte de réception, hôte de billetterie, conseiller, surveillant de baignade). Il s’agit par ailleurs de CDD de 35 heures, de deux à huit mois, à partir de février et jusqu’en septembre. Les mois de juillet et d’août seront travaillés.

Les candidats qualifiés pourront également postuler et passer un entretien sur place, avec, peut-être, une embauche tout de suite à la clé. Les candidatures sont ouvertes en ligne pour ceux qui ne pourraient pas se rendre sur place.

Plus d’informations sur le site.