Lyon : retour du “Buisson ardent” place Guichard

La sculpture en bronze de Geneviève Böhmer est inaugurée ce jeudi, en présence de la plasticienne Orlan qui lui a prêté ses formes.

Cela faisait longtemps que nous ne voyions plus fonctionner la superbe sculpture-fontaine de Geneviève Böhmer (1928-2016) devant la Bourse du Travail, place Guichard (Lyon 3e). Le Buisson ardent est constitué de 1 200 éléments moulés, fondus et soudés ensemble. Ce bronze de 1982, aux aveux érotiques et joyeux, prend les formes de la plasticienne Orlan, pour promettre ses caresses au fil de ses trois éléments animés qui ne seront réparés que courant 2019, à l’occasion des travaux prévus rue Moncey.

Inauguration ce jeudi 4 octobre à la mairie du 3e, à 18h30, en présence d’Orlan, avec conférence et table ronde.