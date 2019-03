Lyon : l’exposition du CHRD sur les jeunes et la guerre prolongée

Le succès de l’exposition "Génération 40, les jeunes et la guerre" a poussé ses organisateurs du CHRD à la prolonger de quatre mois jusqu’au 22 septembre.

L’exposition du CHRD "Génération 40, les jeunes et a guerre" ouverte le 14 novembre dernier se terminera plus tard que prévu. Les organisateurs expliquent dans un communiqué qu’en raison "du succès qu’elle rencontre auprès de tous les publics […] le CHRD de Lyon a décidé de prolonger de 4 mois l’exposition […] soit jusqu’au 22 septembre 2019". Pour rappel, l’exposition dresse le portrait de la jeunesse durant la seconde guerre mondiale et l’occupation allemande. Plus de 10 000 personnes l’ont déjà visité, parmi lesquels beaucoup se trouvent très émus, selon le musée, à la lecture des lettres de jeunes fusillés. Pour les activités pédagogiques et culturelles, il est recommandé de s’y prendre à l’avance car ces dernières sont souvent complètes.