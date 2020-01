Lyon : les nuits de Fourvière annoncent de nouveaux noms

Les noms de Woodkid et Agnès Obel ont notamment été annoncés ce jeudi par la direction du festival lyonnais.

Le festival situé sur la colline de Fourvière vient d'annoncer de nouveaux noms pour son édition 2020. Sur son compte Twitter, la direction a dévoilé le nom de celui qui fera l'illustration de l'affiche du festival (Hassan Hajjaj) mais aussi quelques noms d’artistes de la programmation. On retrouve le nom du Lyonnais Woodkid, qui sortira un deuxième album prochainement (lire ici), ainsi que ceux d’Agnes Obel, Andrew Bird et des compagnies TG Stan et Zoo Nation.

La venue de Thom Yorke (Radiohead) le 8 juillet 2020 et celles d'Alain Souchon, de Comp.Marius, de Francis Cabrel et de Josef Nadj avaient déjà été annoncées.