Lyon : Thom Yorke, leader de Radiohead à Fourvière en 2020

Le chanteur de Radiohead sera à Lyon en juillet prochain pour présenter son album solo Tomorrow's modern boxes.

Les nuits de Fourvière ont annoncé ce mardi sur leur site internet la venue de Thom Yorke le 8 juillet 2020. Le leader de Radiohead, qui avait enflammé le festival en 2016, sera à Lyon pour présenter son nouvel album Tomorrow's modern boxes, sorti en 2014. Les places seront mises en vente le 13 mars prochain peu de temps après la présentation de la programmation 2020. Il s'agit pour le moment de la seule date française de sa tournée. On sait d'ores et déjà qu'Alain Souchon, Comp.Marius et Josef Nadj feront partie de la prochaine édition du festival.