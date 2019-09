Lyon : la Fête de la science revient avec plus de 300 activités

La Fête de la science arrive à Lyon du 3 au 13 octobre, et proposera 300 activités gratuites et ludiques dans la métropole autour de tous les domaines scientifiques.

La Fête de la science revient à Lyon du 3 au 13 octobre, avec pas moins de 300 activités programmées. Tous les domaines de la science et des technologies seront représentés au travers de diverses activités, ateliers, conférences, expositions et spectacles dans toute la métropole et le département. Cette 28e édition de la fête a pour thème "Raconter la science, imaginer l’avenir" et s’est renouvelée a plus de 60 % en termes d’animations. En écho aux 80 ans du CNRS, un nouveau village des sciences est organisé au musée des Confluences et s’ajoute aux autres villages de l’ENS, de l’UCLY et de l’IUT Lyon 1. Toutes les activités sont gratuites, et beaucoup sont adaptées aux plus petits. Tout le programme sur le site Only Lyon.