Lyon : Hip-hop et futurisme à la Maison de la danse

Quel peut-être le hip-hop du futur ? Pour répondre à cette question, la Maison de la danse réunit un plateau exceptionnel, constitué de compagnies qui tentent d’inventer un autre hip-hop. Place au Golden Stage Tour.

Avec le mois de novembre, la Maison de la danse entame une série de spectacles “grosse machine” et grand public, après avoir commencé sa saison avec Romances inciertos – Un autre Orlando, pièce fulgurante de François Chaignaud, que l’on espère revoir bientôt à Lyon. Elle accueille ainsi le Golden Stage, qui tous les ans organise des tournées avec un plateau constitué des meilleurs crews français et étrangers autour d’un thème précis. En 2019, il nous propose de découvrir le hip-hop du futur en réunissant dans un même programme deux compagnies : les Français de Géométrie Variable et les Japonais d’El Squad, la soirée étant orchestrée par le flow du rappeur français Vicelow.

Finaliste en 2017 du programme “La France a un incroyable talent”, Géométrie Variable se révèle autour d’une recherche largement axée sur les mouvements de bras, qui entraînent les corps dans un hip-hop avant-gardiste. Les danseurs inventent des géométries dans l’espace pour se transformer par moments en un kaléidoscope humain qui distille une poésie propice à l’émerveillement.

Menée par Yokoï, El Squad est une des plus grandes compagnies de danse hip-hop japonaises. Sa venue à Lyon annonce un show spectaculaire et ludique, avec des danseurs couverts de fils électroluminescents qui se déplacent dans l’obscurité comme s’ils flottaient dans les airs ou se téléportaient. Le public est transporté dans un monde où se mêlent le réel et le virtuel. À ce jour, les vidéos de la compagnie ont récolté plus de 55 millions de vues sur YouTube. C’est assurément du grand spectacle à ne pas rater !

Golden Stage Tour / Futurisme – Du 19 au 21 novembre à la Maison de la danse

[Article extrait du cahier Culture de Lyon Capitale n° 793 – Novembre 2019]