Lyon : Gérard Collomb va-t-il subir la malédiction de l'Hôtel-Dieu ?

Le Grand Hôtel-Dieu ouvre ses portes à Lyon, achevant sa transformation d'hôpital à centre commercial. Au XIXe siècle, on pensait qu'une ancienne malédiction pesait sur tous ceux qui empêcheraient l'Hôtel-Dieu d'être un hôpital dédié aux pauvres. Gérard Collomb, instigateur du projet, est-il maudit ?

Après deux ans de travaux, le Grand Hôtel-Dieu a terminé sa mue. Cet ancien hôpital, où de nombreux Lyonnais sont nés, permettait à l'origine de soigner les plus pauvres. À partir du XVIIe siècle, et pendant plus de deux siècles, une confusion va être entretenue par les élites locales.