Lyon Fête des lumières : l’œuvre des quais de Saône / Fourvière en vidéo

Impossible de rater l'oeuvre Reflets de Damien Fontaine sur la colline de Fourvière et les quais de Saône à Lyon tant elle est gigantesque. Découvrez cette installation de la Fête des lumières 2018 en vidéo.

400 mètres de projection ! L'oeuvre Reflets de Damien Fontaine est l'une des plus impressionnantes de la Fête des lumières 2018. C'est grand, c'est beau, ça aurait pu être culte, mais c'est définitivement trop long avec une boucle de 12 minutes qui semble ne vouloir jamais se terminer. Même si les performances techniques et artistiques sont au rendez-vous, Reflets aurait mérité d'être plus court de 3 ou 4 minutes.

