Lyon : du théâtre pour enfants à la Toussaint pour faire "de beaux rêves"

La compagnie de théâtre 8e sens présente pendant les vacances de la Toussaint sa deuxième création. Dès 6 ans, "Fais de beaux rêves" invite le public à l'évasion dans l'univers du rêve et du conte pour enfants.

Une petite fille, une mère tyrannique et la haute tour d'un donjon. C'est dans l'univers du conte pour enfants que plonge la compagnie 8e sens. Formée en 2015 à l'initiative de Pierre-Alexandre Terpeau, diplômé du conservatoire de Villeurbanne, la compagnie signe une deuxième création après le remarqué "Dieu a un petit faible pour vous" présenté dans le cadre du OFF du festival d'Avignon en 2016. Destinée à devenir princesse de son royaume au jour de son douzième anniversaire, l'héroïne de la pièce se trouve emportée "dans un univers de personnages magiques et fabuleux". En prenant le rêve comme seul moyen d'évasion, la pièce dévoile un véritable parcours initiatique pour se libérer et grandir, entre rêve et réalité.



Représentations du 23 au 28 octobre au Théâtre ESPACE 44 - 44 rue Burdeau - Lyon 1er - Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 14h30, puis le samedi et dimanche à 16h