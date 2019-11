Lyon : après la Biennale, un escape game au Musée d’art contemporain

Dès janvier 2020 le MAC Lyon deviendra un terrain de jeu. Les visiteurs pourront mettre leur sens de l’observation à l’épreuve, via un tout nouveau parcours ludique.

Il y a une semaine on vous dévoilait que le musée d’art contemporain (MacLYON) proposerait prochainement une nouvelle activité ludique du type “escape game” au tarif unique de 13€. Le Mac vient d’annoncer la date : le premier escape game aura lieu le samedi 11 janvier 2020, juste après la Biennale de Lyon et avant une période de fermeture pour travaux.

Il s’agira de parcours ludiques, créés autour d’un scénario mettant en valeur le bâtiment et ses recoins les plus méconnus. Il mettra en lumière “les coulisses dans un musée en plein démontage d’exposition”, en invitant les visiteurs à “trouver la sortie et l’œuvre cachée au sein du musée”. Les Lyonnais pourront ainsi en apprendre davantage sur le bâtiment et son histoire, mais également celle de la Cité internationale. Ça sera aussi l’occasion de (re)découvrir l’un des musées les plus emblématiques de la ville, de “vivre la visite autrement”.

Samedi 11 janvier 2020, tout l’après-midi

Cité Internationale, 81 Quai Charles de Gaulle, Lyon 6

Les inscriptions se font par demi-heures de 13h à 17h (dernier départ), le jeu dure environ 1h30. En équipe de 4 à 6 joueurs.

Tarif unique : 13€ par participant (10 ans minimum), uniquement sur réservation via la billetterie en ligne ici