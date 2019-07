Lyon : affluence record pour les Nuits de Fourvière en 2019

L'édition 2019 du festival les Nuits de Fourvière a battu tous les records. La fréquentation du festival a progressé de 28 % par rapport à l'an passé.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le festival les Nuits de Fourvière a annoncé que 192 000 personnes ont assisté aux spectacles des nuits de Fourvière en 2019. Une augmentation de 28 % par rapport à l'an passé où 150 000 spectateurs s'étaient déplacés. Cette année, le seul Théatre équestre Zingaro a accueilli 28 000 personnes durant le festival. Au total, 131 représentations ont eu lieu, dont 63 de théâtre et de théâtre musical, 23 de cirque, 2 de danse, et 43 de musique. La programmation de 2020 sera dévoilée en mars prochain, mais dans son message, le festival a d'ores et déjà annoncé la présence d'Alain Souchon, Comp.Marius et Josef Nadj.