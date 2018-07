Fin d'une édition à 150 000 spectateurs pour les Nuits de Fourvière

La "Nuit Québec" vient clôturer ce samedi soir l'édition 2018 du festival des Nuits de Fourvière au théâtre antique. Une édition qui a attiré pour la deuxième année consécutive 150 000 spectateurs.

Douze musiciens et chanteurs québécois clôturent ce samedi soir huit semaines intenses d'un festival pluridisciplinaire qui mêle musique, danse, cirque et théâtre. Avec 150 000 spectateurs et 7 créations originales pour l'édition 2018, le festival des Nuits de Fourvière assoit encore un peu plus sa notoriété. L'année dernière, 156 000 spectateurs assistaient aux 131 représentations du festival, donc 9 créations. Une fréquentation qui se stabilise après une édition 2015 à la fréquentation exceptionnelle (191 000 spectateurs) et une édition 2016 moins fréquentée (136 000 spectateurs). Dans un communiqué, les organisateurs précisent par ailleurs un budget "à l'équilibre".

En route pour l'édition 2019

Alors que la dernière note du cru 2018 n'a pas encore sonné, les organisateurs travaillent d'ores et déjà à l'édition 2019, dont la programmation complète sera dévoilée le 12 mars. Deux créations sont dès à présent annoncées en avant-première. En théâtre, il s'agira de la première française du Livre de la Jungle de l'écrivain britannique Rudyard Kipling, mis en scène par l'américain Robert Wilson et en musique par le groupe de folk psychédélique Cocorosie. Pour la seconde, c'est le chef d'oeuvre de Mozart, le Requiem, sera joué par l'Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey et mis en scène par le jongleur, acrobate et danseur Yoann Bourgeois. En 2019, le festival devrait également être intégré au futur Pass Culture depuis la signature d'un partenariat entre le directeur du festival et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen.

