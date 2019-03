Lyon 1er : lecture d'un texte original écrit par des mineurs en exil

La lecture d’une fable écrite pas 6 mineurs isolés aura lieu à la mairie du 1er arrondissement ce dimanche, à 14h30.

Ils s’appellent Ibrahim, Ismaël, Oumar et Thierno, ils sont des mineurs en exil et ils ont écrit "L’île calme de l’autre côté de la mer". Dans le cadre des ateliers artistiques du dimanche de la mairie du 1er arrondissement de Lyon, six jeunes mineurs isolés ont écrit une fable animalière avec l’aide de Renaud Rocher, auteur de théâtre. Ces derniers feront une lecture de leur texte ce dimanche après-midi, en mairie à 14h30. La lecture sera suivie d’un temps d’échange et d’un goûter partagé jusqu’à 16h. Pour rappel, les ateliers sont ouverts chaque dimanche et sont tenus bénévolement par des intervenants culturels. Sur le même thème, une projection débat aura lieu le lundi 11 mars à 18h30 pour présenter le documentaire de Sylvie Perrin et de Raphaël Ruffier-Fossoul "Les accueillants". Toujours dans la mairie du 1er arrondissement, cette projection sera l’occasion d’en apprendre plus sur la crise migratoire, et la problématique des mineurs isolés.