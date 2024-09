Les expos à voir en septembre à Lyon

La sélection de Lyon Capitale

Réjean Peytavin, Je vois le vase en vous

La galerie La Taille de mon âme accueille Réjean Peytavin avec Je vois le vase en vous, pour nous faire découvrir la recherche qu’il mène autour de cet objet le plus ancien de l’industrie humaine, au moyen duquel il interroge la circulation des savoirs et des formes, par le biais de la céramique, du dessin et des estampes. On pourra voir une série de quatre vidéos et cinq ensembles de vases appelée Reproduction réalisées chacune dans un contexte de résidence différent qui l’a amené à collaborer avec des potiers en Chine, en Suisse, en Grèce et au Maroc. La reproduction étant pour lui un moyen de traverser les techniques de cet art en y apportant son propre regard et d’interroger la notion d’auteur et d’originalité (du 12 septembre au 7 novembre).

Portrait de Paul Bocuse, 1965. Huile sur toile, 162 x130 cm. Collection Famille Bocuse © Musée Jean Couty

Prolongée en raison de son succès, l’exposition Jean Couty en grand est inédite car elle présente un puissant ensemble de grands formats ayant marqué le parcours du peintre lyonnais Jean Couty (1907-1991) et qui trouvait là le moyen de donner libre cours à l’expression du dessin et de la couleur. On retrouve ses thèmes de prédilection comme les vues de Lyon, les voyages, les églises romanes ainsi que des toiles majeures figurant le chef-d’œuvre Le Bénédicité ou Les ouvriers sur le chantier,triptyque de 4 mètres de long (musée Jean-Couty, jusqu’au 12 janvier 2025).

́Thierry Loulé, huile sur toile Maison aux mûriers 97 x 130 cm

Généreuse en couleurs, la peinture du Franco-Portugais Thierry Loulé est dense, épaisse, travaillée à grands coups de couteau pour faire émerger ses souffrances et son regard inquiet sur le monde. La galerie Estades expose ses œuvres et l’on peut découvrir notamment les portraits qu’il peint en nombre, cherchant à révéler par le regard l’intériorité de ses personnages et créer un dialogue avec le public (du 21 septembre au 9 novembre).

Le duo de peintres uruguayens Maite y Manuel s’expose à la galerie Slika avec Drive my car, créant souvent des œuvres à quatre mains qui émanent d’expériences de leur vie quotidienne, avec un style entre figuration et expressionnisme abstrait qu’ils définissent comme “un combat agressif mais innocent, semblable au free jazz”. Dans le cadre de la 17e Biennale de Lyon, ils vont raconter leur road trip de Majorque jusqu’à la galerie ! Une exploration ancrée dans la découverte et la rencontre avec Lyon et ses habitants (du 3 septembre au 5 octobre).