Le festival d'inspiration japonaise Lyon Hanabi revient à la rentrée

Le Lyon Hanabi, festival de promotion de la culture japonaise, aura lieu le 25 août prochain au Parc de la Visitation.

Inspiré des Matsuri, festivals de rue très populaires au Japon, la cinquième édition du Lyon Hanabi aura lieu le dimanche 25 août prochain. Organisé par l'association Ota'Sekai, l'objectif est de promouvoir la culture japonaise dans la capitale des Gaules. L'évènement est gratuit, et se déroulera au Parc des Visitations, près de Fourvière. Au programme, participation à des activités comme la pêche à l'épuisette (kingyo sukui), cosplay et dégustation de produits traditionnels, le tout "dans un esprit convivial loin des grands stands d'import de goodies". Dans la liste des exposants, on retrouve des illustrateurs de fanzine, des bijoutiers et accessoiristes mais aussi quelques vendeurs de vêtements.