La société lyonnaise Vivlio, spécialisée dans les livres numériques et les liseuses, vient de racheter la startup Rocambole (Avignon) et son application "Doors", une plateforme de lecture de séries littéraires en streaming.

Le leader français du livre numérique, la société Vivlio, fondée à Lyon en 2011 (qui met à la disposition des libraires et des éditeurs un écosystème de lecture complet et intuitif) renforce sa place importante dans la lecture numérique avec le rachat de la start-up Rocambole, et notamment l'application "Doors", une nouvelle génération de plateforme de lecture sur smartphone qui donne un accès à un catalogue exclusif de séries littéraires, qui promet "5 minutes de lecture addictive par épisode".

La plateforme rachetée par Vivlio revendique 200 000 utilisateurs et plus d'un million d'épisodes lus parmi plus de 200 séries. Une réussite que souligne,François Delporte, cofondateur de Rocambole : "h , nous n’avions pas grand-chose à part un rêve : celui de créer le Netflix de la lecture. Trois ans d’innovation plus tard, nous avons développé un nouveau format de lecture.

"Créer le Netxflix de la lecture"

Avec ce rachat ( le montant n'a pas été communiqué), l'équipe Rocambole et l'offre Doors rejoignent celles de Vivlio avec l'objectif de réussir une intégration rapide dans la première plateforme de lecture numérique en Europe. “Parmi les innovations du marché, Doors est une pépite" assure David Dupré, président de Vivlio. La société lyonnaise prévoit d'enrichir le catalogue exclusif de Doors et de décliner les univers des séries sous d'autres formats ( ebooks, audiobooks...).

La société lyonnaise ambitionne d'exploiter les droits audiovisuels de ses séries, grâce à un partenariat stratégique récemment noué.