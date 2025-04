La Ferme des animaux, un spectacle musical interactif

Librement inspiré du fameux roman de George Orwell, fable animalière publiée au tout début de la Guerre froide, le spectacle de la compagnie Arfi se veut évolutif selon les réactions du public.

Que se passe-t-il lorsque les animaux décident de chasser les humains de la ferme ? Comment s’organiser ensemble ? Qui a le droit de décider pour tous ? Quelles sont les conséquences sur chacun ? Qu’aurions-nous pu faire autrement ?

À la fois musical et interactif, le spectacle initie, de façon ludique et empirique, les jeunes spectateurs à la prise de décision collective et au débat public.

La Ferme des animaux – Les 9 et 12 avril à l’opéra de Lyon – À partir de 7 ans.