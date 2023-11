Jean Moulin, l’homme moderne qui aimait la vie

Un hommage, hors des sentiers battus, à Jean Moulin est rendu au Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation, à Lyon.

Jean Moulin par Marcel Bernard, Montpellier, février 1940

© Musée de la Libération de Paris

C’est une photo en noir et blanc banale, qui tire sur le sépia. Une image qui a contribué à la légende et nourri le mythe. Jean Moulin adossé à un mur, portant un pardessus, écharpe autour du cou et coiffé d’un chapeau de feutre. La photo, très posée, a été prise par son ami d’enfance Marcel Bernard. Les deux s’estimaient comme des frères. Le cliché date d’une froide journée de février 1940, aux Arceaux, près de la promenade du Peyrou, à Montpellier, où il est venu passer quelques jours chez sa sœur, Laure. Jean Moulin est alors préfet d’Eure-et-Loir.

Cette photo icône, qui a fait le tour du monde, symbolise à jamais la figure emblématique de la Résistance : elle sera choisie en 1964 pour la panthéonisation de Jean Moulin, on la retrouve dans les manuels scolaires. C’est probablement l’un des clichés les plus célèbres de l’histoire contemporaine.

Pourtant, la clandestinité de “Rex” – “roi” en latin, pseudo évocateur dont Jean Moulin s’enveloppe – est bien différente de cet hiver 1940. “Il porte le plus souvent, pour des raisons pratiques, béret et canadienne, raconte l’historienne Christine Levisse-Touzé. Les résistants qui l’ont côtoyé, comme Daniel Cordier, son secrétaire, soulignent ses traits creusés, fatigués et amaigris par la dure vie de résistant qui rappellent les photos de son adolescence.”

Jean Moulin par Marcel Bernard, Montpellier, fin 1939 début 1940

© Collection Archives départementales de l’Hérault