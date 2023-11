Un homme perd la vie fauché par le métro C près de Lyon

Mercredi soir, un homme d’une cinquantaine d'années a perdu la vie après avoir été percuté par une rame du métro C à la station Cuire, de Caluire-et-Cuire.

Il était un peu plus de 20 heures, mercredi 29 novembre, lorsque le trafic TCL s’est brusquement interrompu sur la ligne C du métro. En cause, un grave accident survenu à la station Cuire, de Caluire-et-Cuire, où un homme venait d’être fauché par une rame de métro. D’après nos confrères de Radio Scoop, la victime, un homme âgé d’une cinquantaine d’années, se trouvait coincée entre le quai et la rame à l’arrivée des secours, qui n’ont rien pu faire pour la sauver.

Interrompu pendant plusieurs heures, le trafic a finalement pu reprendre en fin de soirée.