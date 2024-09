James Ellroy à Vienne le 3 octobre : une rencontre exceptionnelle avec le maître du polar

C’est un monstre de la littérature qui sera présent à Vienne le 3 octobre prochain. James Ellroy, l’un des plus grands auteurs de polar, fait escale dans la ville romaine iséroise pour présenter son dernier opus Les Enchanteurs.

C’est avec Le Dahlia noir, sombre polar publié en 1987 qui se déroule dans le Los Angeles des années 1940, que James Ellroy a rencontré son premier succès planétaire. En révolutionnant le genre, il a inspiré de nombreuses générations d’auteurs et fait encore aujourd’hui déplacer des centaines de fans – comme lors du festival lyonnais Quai du Polar, où il avait pris des habitudes jusqu’en 2019.

Depuis, il n’était pas revenu en France. Pour cette tournée exceptionnelle, il a choisi Vienne pour présenter son dernier ouvrage Les Enchanteurs – troisième tome du Quintette de Los Angeles – où il nous plonge dans le Hollywood des années 1960 au lendemain de la mort de Marylin Monroe.

Cette rencontre inédite avec James Ellroy (seulement 8 dates en France) aura lieu le jeudi 3 octobre à la salle de manège de Vienne, sous la forme d’une lecture et d’un échange avec le public. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte pour les fans du "Dog".

Repères

James Ellroy

• Né à Los Angeles en 1948, James Ellroy a été marqué par l’assassinat de sa mère, Geneva Hilliker, en 1958, alors qu’il a dix ans. Ce traumatisme sera le moteur de sa fiction et inspirera plusieurs de ses livres, dont le récit autobiographique Ma part d’ombre. Il est l’auteur de la Trilogie Lloyd Hopkins et surtout du Quatuor de Los Angeles qui lui a valu une reconnaissance mondiale.

Publié en 1987 et sorti en France en 1988, Le Dahlia noir (adapté au cinéma en 2006 par Brian de Palma) a véritablement lancé sa carrière d'écrivain. On lui doit aussi la Trilogie Underworld U.S.A. dans laquelle il revisite les années Kennedy et Johnson . Il a également inauguré un nouveau cycle consacré à Los Angeles avec Perfidia et La tempête qui vient .

• James Ellroy, c’est 2,5 millions d'exemplaires de livres vendus en France, dont 10 000 exemplaires du Dahlia noir chaque année.

