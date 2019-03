Invitations à gagner pour “Le Grain et l’Ivraie” aux Écrans du doc

Image du film “Le Grain et l’Ivraie” de Fernando Solanas © Nour Films

Lyon Capitale vous offre des invitations à l’avant-première du film de Fernando Solanas, projeté aux rencontres documentaires du Toboggan (du 19 au 24 mars).

Après “Écrire et filmer le réel”, thème de la soirée d’ouverture, Les Écrans du doc nous proposent mercredi 20 mars des “Regards sur le monde” soulevant des questions écologiques. Le premier film de la soirée (à 18h15) est L’Illusion verte, de Werner Boote (le réalisateur de Plastic Planet), qui montre l’envers du green washing, les stratégies et les méthodes employées par des entreprises pour “verdir” leur image.

Où l’on reparle du glyphosate...

En deuxième partie de soirée, direction l’Argentine avec Le Grain et l’Ivraie, un documentaire de Fernando Solanas sur les “conséquences sociales et environnementales d’un modèle agricole” : exode rural, déforestation, destruction des sols… Mais le cinéaste argentin s’intéresse aussi aux modèles de substitution, à une agriculture qui préserverait les milieux naturels.

Le Grain et l’Ivraie est projeté en avant-première aux Écrans du doc, en partenariat avec les Reflets du cinéma ibérique et latino-américain (un autre festival à découvrir, jusqu’au 27 mars au cinéma Le Zola). Dans le cadre de son partenariat renouvelé avec les Écrans du doc, Lyon Capitale offre aux plus rapides d’entre vous une invitation à cette projection.

Pour assister à cette avant-première (invitation pour 2 personnes), envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant vos nom et prénom avant le 17 mars minuit. Un message de confirmation vous sera envoyé dans les 48 heures.

Le Grain et l’Ivraie – Mercredi 20 mars à 20h30, au Toboggan

–> 1re partie de soirée : L’Illusion verte, de Werner Boote – à 18h15