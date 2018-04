Il y a 20 ans : la fiction du mariage homo

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale - En avril 1998 quatre maire d'arrondissements de Lyon signent une déclaration "pour la défense du mariage républicain" et craignent que le projet de loi sur le contrat d'union civile ne soit la porte ouverte à la légalisation du mariage homosexuel. Une pure fiction.

Il vous reste 79 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

La loi Taubira, ouvrant la possibilité pour les homosexuels de France de se marier au même titre que tous les autres citoyens, fête ses cinq ans ce mois-ci. Une réforme qui aura fait descendre une partie de la France dans la rue et qui déclenchera de vives polémiques. On était encore très loin du compte en 1998. Alors qu'Elizabeth Guigou, la garde-des-sceaux d'alors, prépare une loi sur le contrat d'union civile, un collectif de maire réunissant quatre maires d'arrondissement de Lyon signent une tribune pour "la défense du mariage républicain" et y voient déjà l'ouverture au mariage pour les homosexuels. On en est pourtant pas encore là.