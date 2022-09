Humour : rendez visite au voisin à l’espace Gerson

Benoit Turjman est un comédien au parcours complet : mime, comédien, humoriste, ex-cascadeur et danseur… Il sera à l’espace Gerson tous les mardis, à partir du 6 septembre et jusqu’au 18 octobre.

Benoît Turjman ne parle pas. Non pas qu’il soit muet, encore que, mais il ne fait rien comme les autres. Il s’est spécialisé dans un genre un peu tombé en désuétude, le mime. Et il y excelle. Au point qu’il a été invité cet été à La Havane et à Prague avec son spectacle Le Voisin. Il est vrai que le mime est un langage universel.

Avec Le Voisin, il incarne un personnage maladroit, qui parle de ses gênes quotidiennes, de ces objets qui facilitent la vie mais qui contraignent les relations sociales. Un spectacle pour parler avec humour ce qui nous isole mais aussi ce qui nous rassemble.

En 2023, il se produira également au Rikiki Théâtre et aux Transmetteurs de Rillieux-la-Pape.

Le Voisin – Du 6 septembre au 18 octobre à l’espace Gerson