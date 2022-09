Métropole de Lyon : une oeuvre d’art de 70 kg volée au parc de Miribel Jonage

Le coeur en bronze de 70 kilos de l’oeuvre Fountain of Love a été dérobé au grand parc de Miribel Jonage. (Crédit Grand Parc)

La direction du grand parc de Miribel Jonage lance un appel à témoins ce mardi 6 septembre pour retrouver un coeur en bronze de 70 kilos dérobé dans le parc. Il s’agit d’une partie d’une oeuvre intitulée "Fountain of love".

Les voleurs semblent avoir un faible pour "Fountain of love" l’œuvre de l’artiste Ghyslain Bertholon qui trône au coeur du parc de Miribel Jonage. Déjà dérobée en 2017, avant de finalement être retrouvée, cette oeuvre a de nouveau disparu du parc. Les voleurs sont cette fois partis avec le coeur en bronze de 70 kilos, détruisant la fontaine sur laquelle il reposait.

"Que l’on aime ou non, l’objectif est de faire réagir et s’interroger le public face à des formes diverses d’art contemporain", déplore la direction du parc sur ces réseaux sociaux ce mardi 6 septembre. Dans leur message, les équipes du Grand Parc invitent les personnes qui auraient des infirmations sur cette disparition à les contacter via leurs réseaux sociaux.