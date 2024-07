Fêtes Escales : un raout républicain estival !

L’été des festivals c'est aussi des événements populaires, bon enfant, sans prétention et surtout gratuits.

Et si en plus, on s’y fait griller deux trois saucisses eh ben c’est pas plus mal. C’est un peu la raison d’être d’un événement comme Fêtes Escales, qui se veut également un raout républicain (le mot n’est pas vain, en ce moment) et s’installe toujours bien confortablement dans le giron du 14 juillet (jour du traditionnel pique-nique républicain).

La programmation en serait presque anecdotique (il s’agit surtout d’aller à la rencontre de son prochain, ce drôle d’animal) mais pour cette année on peut tirer du lot toujours plutôt sono mondiale des formations comme l’Orchestre national de Barbès, Les Mamans du Congo, Da Break ou le rappeur Cyrious.

En plus, c’est un événement écoresponsable et solidaire, ce qui ne mange pas de pain.

Fêtes Escales – Du 12 au 14 juillet au parc Louis-Dupic (Vénissieux).