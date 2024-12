Hébergées jusqu'alors dans l'école Gagarine de Vaulx-en-Velin, près de Lyon, deux familles risquent de se retrouver à la rue dès ce vendredi 6 décembre.

Depuis la fin du mois de novembre, deux familles sont mises à l'abri quatre nuits par semaine à l'école Gagarine de Vaulx-en-Velin, rapporte le collectif Jamais sans toit. Seulement, la Ville de Vaulx-en-Velin aurait pris la décision de ne plus accepter les quatre parents et sept enfants concernés. "Nous découvrons ce soir que l’alarme sera mise de manière automatisée à partir d’aujourd’hui (vendredi 6 décembre) et que les enseignants de l’école n’auront pas le code pour la désactiver, s'exclame le collectif d'enseignants et de parents. Clairement, cette décision revient purement et simplement à jeter ces familles à la rue chaque soir !"

Parmi les sept enfants concernés, trois d'entre-eux sont pourtant scolarisés sur place, les autres le sont aux collèges Simone Lagrange ou Aimé Césaire. Les familles sont titulaires d'un Droit à l'hébergement opposable (Daho), précise le collectif, et attendent en vain une solution d'hébergement.

Pour information, en novembre, le collectif Jamais sans toit recensait 165 familles, dont 361 enfants sans toit au sein de la Métropole de Lyon. Au total, plus d'une vingtaine d'établissements sont encore mobilisés pour les accueillir.

