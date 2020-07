Exposition Comme un parfum d’aventure au MAC de Lyon

Le Musée d’Art Contemporain de Lyon, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts, mettra à l’honneur dans son exposition automnale la problématique du confinement, de l’empêchement et des déplacements.

Comme un parfum d’aventure, inspirée de l’expérience inédite de confinement d’une grande partie de la population mondiale, met en valeur les collections des musées des Beaux-Arts et d’Art Contemporain autour des questions du déplacement, de la privation, de l’empêchement et des règlementations.

Prenant la forme d’une enquête, l’exposition emprunte et s’imprègne également des œuvres d’artistes français (et lyonnais) pour offrir aux visiteurs des regards, expériences et sentiments multiples autour du confinement. Entre idéologies politiques, questionnements sur nos systèmes économiques et nos environnements de vie, l’exposition opte pour une expérience réflexive non seulement sur nos sentiments intérieurs, mais aussi sur le collectif.

L’exposition s’inscrit dans le cadre du pôle des musées d’art de Lyon.

Du mercredi 7 octobre au dimanche 3 janvier 2021.

Musée d’Art Contemporain de Lyon. Du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Tarif plein 8€ / tarif réduit 4€ / gratuit pour les moins de 18 ans.