Exposition à la bibliothèque de la Part-Dieu : immersion dans la forêt

Imaginée comme une promenade immersive dans les sous-bois, la nouvelle exposition de la bibliothèque de la Part-Dieu nous fait découvrir les mystères de la forêt !

S’adressant à un public familial, proposant en parallèle des ateliers, des projections et des spectacles, la nouvelle exposition de la bibliothèque de la Part-Dieu nous embarque dans un parcours en trois étapes, à la rencontre de la forêt, lieu fascinant, à la fois riche et fragile, rempli de nombreuses créatures et de mystères.

© BML / Vincent Lefebvre

La première étape “Comprendre” nous apprend à quel point les sols et sous-sols forestiers abritent une biodiversité qui joue un rôle fondamental dans la santé des forêts et la régulation du climat en assurant le cycle des nutriments, la décomposition de la matière organique et la formation du sol, la deuxième “Rêver” évoque la manière dont les mythes autour de la forêt imprègnent nos imaginaires et les cultures à travers le monde et “Interroger”, la troisième, plus sombre, alerte sur les menaces qui pèsent sur elle avec le changement climatique, le bouleversement des cycles de pluie et les incendies dévastateurs.

L’exposition est enrichie par les illustrations et les petits personnages de Gaëlle Alméras (extraits de l’ouvrage à paraître aux éditions Maison Georges : Le Super Week-End de la forêt) et nous invite à un voyage ludique et interactif.

L’Appel de la forêt – Jusqu’au 1er février 2025 à la bibliothèque de la Part-Dieu – bm-lyon.fr