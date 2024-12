Le militant écologiste Paul Watson, détenu au Danemark depuis cet été, a été libéré ce mardi 17 décembre. Le défenseur des baleines a annoncé son intention de venir à Lyon dans les prochaines semaines.

Tout juste libéré de prison, Paul Watson a pour objectif de se rendre à Lyon pour continuer son combat. Le militant écologiste était détenu depuis le 21 juillet au Danemark après avoir été arrêté au Groenland. Celui qui risquait d'être extradé vers le Japon a finalement retrouvé la liberté ce mardi 17 décembre.

Dans une interview accordée à plusieurs de nos confrères, dont Libération et France Inter, l'activiste canadien a expliqué que son prochain objectif serait de se rendre à Lyon. Mais celui qui habite avec sa femme et ses enfants en France n'envisage pas de venir entre Rhône et Saône pour visiter la ville. Il veut se rendre à Lyon pour "discuter avec Interpol".

Il veut contester sa notice rouge

Le protecteur des cétacés, fondateur de Sea Shepherd, ONG de défense des océans, entend contester la notice rouge émise par la police internationale qui a son siège à Lyon. "Les notices rouges ce sont pour les criminels de guerre, les trafiquants de drogues, personne n'a de notice rouge pour ce que j'ai fait. Donc il faut que je m'en occupe", explique-t-il à nos confrères.

Paul Watson risquait d'être envoyé au Japon pour être jugé après une collision en janvier 2010 entre un navire baleinier nippon et le trimaran de l'ONG Sea Shepherd. Mais le Japon, qui avait émie un mandat d'arrêt international, n'était pas disposé à réduire la durée de sa peine de prison de cinq mois pour tenir compte de sa détention au Groenland. Une mesure contraire au droit européen et qui a permis à l'activiste d'obtenir sa non extradition.