Le prix des péages va augmenter de près 4,75 % en Auvergne-Rhône-Alpes

Au 1er février 2023, les tarifs des autoroutes vont augmenter en moyenne de 4,75 % dans l'Hexagone. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, une trentaine de péages sont concernés.

À l'image de l'inflation qui touche les carburants et les produits du quotidien, les tarifs des péages vont augmenter de 4,75 % en moyenne à compter du 1er février 2023. Les évolutions tarifaires présentées au gouvernement par les sociétés autoroutières varieront entre 4,75 % et 5,07 % selon les axes, après une hausse de 2% déjà en 2022. Une réévaluation qui reste légèrement inférieure à celle de l'inflation, qui avoisine les 6 %. Tous les ans au 1er février, les tarifs des péages sont réévalués automatiquement en prenant en compte notamment le taux d'inflation et les chantiers entrepris sur le réseau autoroutier.

32 autoroutes concernées dans la région

En Auvergne-Rhône-Alpes, on dénombre près d'une trentaine d'autoroutes qui maillent le territoire, entre l'A6, qui relie Lyon à paris, l'A43 en direction des stations de sports d'hiver, ou encore l'A89 qui fait la liaison entre la Métropole de Lyon et celle de Clermont-Ferrand.

Des réductions pouvant aller jusqu'à 40 % seront toujours appliquées aux "usagers du quotidien". Cette mesure devrait s'adresser notamment aux rouleurs qui réalisent au moins "dix allers-retours dans le mois" sur le même itinéraire, précisait Véronique Tallon, directrice clientèle du concessionnaire APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).

