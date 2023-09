Expo Rémy Hysbergue : faire la lumière

La galerie Valérie-Eymeric consacre un solo show à Rémy Hysbergue qui explore par un traitement novateur de la lumière les effets et le pouvoir évocateur de l’image.

À la fois enseignant à l’École supérieure art et design de Saint-Étienne et artiste peintre, présent, entre autres, dans les collections de plusieurs FRAC et au musée Ohara au Japon, Rémy Hysbergue développe depuis une trentaine d’années une œuvre qui interroge l’héritage de l’abstraction du XXe siècle, creusant la question de l’“entre-image” : une voie possible entre image et peinture.

Acrylique sur velours

Avec son exposition Faire la lumière, il nous invite à regarder attentivement la lumière, à découvrir ses subtilités et son pouvoir de transformation, sa capacité à déstabiliser notre perception visuelle.

De ses toiles jaillissent des compositions de couleurs vives et éclatantes où interagissent jeux de lumière et de textures avec des surfaces veloutées qui captivent le regard et plongent le spectateur dans une expérience artistique bouleversante.

Faire la lumière - Rémy Hysbergue – Du 8 septembre au 14 octobre, à la galerie Valérie-Eymeric - www.lagalerievalerieeymeric.fr