Taguée, la Fresque des Lyonnais devrait être restaurée sous une quinzaine de jours

Défigurée depuis quelques jours par un large graffiti blanc, la Fresque des Lyonnais devrait être restaurée sous une quinzaine de jours par son créateur, le collectif d’artistes CitéCréation.

"Choquant", "scandaleux" les mots des personnes interrogées ne manquent pas ces derniers jours pour dénoncer la dégradation d’un pan de la Fresque des Lyonnais. Réalisée entre 1994 et 1995 pour représenter 2 000 ans d’histoire de Lyon en mettant en lumière une trentaine de personnages qui ont marqué la ville, l’oeuvre de CitéCréation est désormais affublée du mot "gone". Suscitant l’indignation jusque dans les rangs de la communauté artistique lyonnaise.

Plusieurs plaintes déposées

Réalisé grossièrement à la peinture blanche dans la nuit du 2 au 3 septembre, le terme d’argot qui désigne un jeune lyonnais s’étale entre Bertrand Tavernier et Joseph Marie Jacquard. Dans la foulée de sa découverte, "plusieurs plaintes ont été déposées, par la Ville de Lyon, la copropriété et CitéCréation", explique Yasmine Bouagga, la maire du 1er arrondissement. Pour l’heure, l’auteur du tag n’a pas encore été identifié, seulement peut-on dire qu’il ne s’agit pas de la signature d’un grapheur.

"C’est rare, c’est exceptionnel et pour cela que ça choc, à juste titre", souligne Yasmin Bouagga, en rappelant qu’habituellement "les murs peints sont beaucoup moins dégradés que les murs qui n’ont pas d’œuvre". "C’est assez étonnant, mais dès que l’on donne le premier coup de pinceau l’œuvre est déjà appropriée. La chance que l’on a c’est que les habitants protègent l’oeuvre donc sur nos réalisations nous avons très très peu de cas de graffitis ou de dégradations", ajoute Séverine Jardin, la dirigeante de CitéCréation. Affligée par les dégradations, mais confortée par les marques de soutiens reçues depuis, Séverine Jardin se concentre sur l’après.

Un travail de restauration

Commandée par la Ville de Lyon il y a près de 30 ans et apposée sur une copropriété privée, la fresque va désormais faire l’objet d’un minutieux travail de nettoyage pour lui rendre son état d’origine. "Ce n’est pas une opération de détaguage classique, c’est une opération de restauration d’une oeuvre d’art", prévient la maire écologiste de l’arrondissement. Autrement dit, même si la mairie et CitéCréation souhaitent "intervenir rapidement" un état des lieux doit d’abord être réalisé pour voir si le graffiti peut être retiré avec de simples produits. Si cette option se révèle infructueuse, l’autre solution, plus radicale, consisterait à poncer la surface dégradée pour enlever le tag.

"On ne peut pas reprendre notre nuancier de 1994, donc on va contretyper et faire du trompe l’oeil de vieillissement de peinture" Séverine Jardin, directrice de CitéCréation

Dans tous les cas, "il y aura forcément une reprise derrière de la fresque", précise Séverine Jardin. Le temps ayant altéré la couleur originale de la fresque, les artistes de CitéCréation devront donc trouver la juste teinte. "On ne peut pas reprendre notre nuancier de 1994, donc on va contretyper et faire du trompe-l’oeil de vieillissement de peinture pour que notre intervention ne se voie pas", détaille la responsable du collectif. Un travail qui devrait être réalisé rapidement, si la météo le permet. Séverine Jardin estime qu’en tout et pour tout "il y en a pour quinze jours au maximum".

Reste une question, celle de savoir qui payera les réparations. "C’est en cours de travail", commente Yasmine Bouagga. Ce que confirme la responsable de CitéCréation. Celle-ci aimerait toutefois aller plus loin que cette seule restauration et négocier une convention d'entretien de la fresque avec la municipalité, la précédente, signée avec la copropriété, étant devenue caduque au bout de 20 ans, en 2014.