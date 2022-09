Le ministre Olivier Klein, en déplacement à Lyon depuis lundi 26 septembre, a visité la Tony Parker Adequat Académy aux côtés de Tony Parker. Il a partagé son expérience de ministre avec les élèves.

Olivier Klein n'a pas osé tirer au panier de basket sur l'un des terrains de la Tony Parker Adequat Académy mercredi 28 septembre. Le ministre délégué en charge de la Ville et du Logement était en visite dans les couloirs du centre académique dans le 7e arrondissement de Lyon pour discuter avec les élèves et rencontrer l'ancienne légende de NBA Tony Parker et il a reconnu en souriant qu'il n'était pas très à l'aise balle en main. Le but de cette entrevue était de mieux comprendre le fonctionnement d'une telle école privée et de partager son parcours d'homme politique.

Ouverte en 2019 à Lyon, la Tony Parker Adequat Académy accueille cette année pas loin de 140 étudiants, tous âgés entre 13 et 22 ans, dont une grande majorité entre 15 et 20 ans. L'école moderne se répartit sur quatre bâtiments "Work zone", "Life zone", "Play zone" et "Home zone". Les salles dotées de murs en verre ont été conçues de manière à représenter "un espace de coworking" où les échanges ont lieu entre les élèves et les professeurs, précise Xavier Lucas, directeur général de l'académie de Lyon.

Une école entre sport et monde de l'entreprise

Au-delà des salles de cours spacieuses et lumineuses, les élèves ont à leur disposition des espaces de détente, canapé, télé, salle de cinéma, restauration."Tous les espaces créés traduisent la volonté d'un esprit d'entreprise pour nos jeunes", souligne Xavier Lucas. Comme son nom l'indique, la Tony Parker Adequat Académy travaille avec l'agence d'intérim Adequat, dans l'un de ses bâtiments. Au cœur de l'école, l'entreprise intervient afin de présenter les filières de travail et "accompagne tous les mois les élèves sur le travail des soft skills", ajoute le directeur général.

Le ministre de la Ville et du Logement serpente entre les murs, passant d'un bâtiment à l'autre, entrant dans un cours de physique. Une matière que le ministre dit adorer, plus que la pratique du basket. L'équipe de basket Lyon-Villeurbanne de l'ASVEL, profite également des trois terrains de baskets du centre, avec une salle de sport pour la préparation sportive, de vestiaires et même de deux bassins. "Le fait que les équipes soient présentes dans ce centre, ça permet de créer un lien avec le monde de l'entreprise et du sport pour immerger les jeunes", appuie le directeur général de l'académie de Lyon.

"Je trouve ma source d'inspiration auprès de ma famille, qui a réussi à s'engager dans des associations comme La Croix-Rouge. C'est surtout d'essayer d'être utile à ceux qui en ont le plus besoin" Olivier Klein, ministre délégué en charge du Logement et de la Ville

Sur un terrain de basket, cinq élèves prennent le micro et interrogent le ministre autour de trois grands thèmes. Sans broncher, Olivier Klein, qui vient de Clichy-sous-Bois, décrit son parcours scolaire et sa source d'inspiration pour en arriver au gouvernement.

Les sujets qui fâchent

Après avoir évoqué ses débuts dans la politique, les jeunes orientent leurs questions sur les projets à venir du ministère de la Transition écologique, auquel Olivier Klein est rattaché en tant que ministre délégué. Le membre du gouvernement explique que la "transition est une étape qui fait qu'on va d'une situation à une autre et que les efforts d'aujourd'hui ne seront répercutés que dans plusieurs années", en ajoutant "qu'avant de réussir une transition écologique, il faut faire la transition énergétique pour limiter le réchauffement climatique."

Sur la question du "comment réduire les gaz à effet de serre en ville", le pro-nucléaire répond qu'il faudrait dans un premier temps "isoler les immeubles pour amoindrir les coûts et consommation en chauffage, limiter l'utilisation du gaz, tout en choisissant les bons modes de chauffage".

Dans la poursuite des sujets épineux, l'avis du ministre sur le mode de transport du PSG en avion pour traverser Paris-Nantes est demandé. "Tout le monde devrait être exemplaire, il faut utiliser le mode de transport le moins polluant possible" déclare-t-il. Même s'il assure que la polémique a fait changer le mode de transport du PSG, le club de foot est loin de montrer son exemple sur les réseaux sociaux, puisque deux semaines après la polémique, le Paris-Saint-Germain publiait une vidéo de l'équipe dans l'avion, en soulignant le partenariat avec Qatar Airways.

L'ancien basketteur Tony Parker s'est entretenu avec le ministre de la Ville et du Logement, à la fin de la visite. Rien n'a filtré de leur échange, mais on espère que le ministre a demandé conseil à Tony Parker pour progresser face au panier.