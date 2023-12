Sous la direction du metteur en scène, auteur et comédien suisse François Gremaud, deux “seules en scène” revisitent avec humour deux chefs-d’œuvre du spectacle vivant, Giselle pour la danse, Carmen pour l’opéra.

Carmen

Dans un dispositif scénique épuré, François Gremaud rend un hommage enjoué à l’une des plus grandes figures féminines de l’opéra, Carmen, magnifiée dans la pièce culte de Bizet. Carmen nous est racontée et chantée par la grande Rosemary Standley, voix emblématique des groupes Moriarty et Birds on a Wire. Une étonnante performance !

Du 19 au 23 décembre aux Célestins

Samantha van Wissen © Dorothée Thébert-Filliger

Giselle

Samantha van Wissen, immense interprète des chorégraphies d’Anne Teresa De Keersmaeker, s’empare avec facétie de Giselle, l’un des ballets les plus célèbres du répertoire romantique. Avec drôlerie, elle nous fait d’abord découvrir l’histoire de l’œuvre puis se met à danser tous les rôles de ce monument conçu à l’origine pour une quarantaine d’interprètes. Une prouesse, soutenue par un quatuor d’excellents musiciens, qui nous émerveille.

Du 26 au 31 décembre aux Célestins