Art et design à Saint-Étienne : carte blanche à Marc Camille Chaimowicz

Le musée d’Art moderne et contemporain Saint-Étienne donne carte blanche à Marc Camille Chaimowicz qui se joue des frontières entre art et design pour créer des espaces de vie fictifs !

Né en 1947, Marc Camille Chaimowicz est un artiste français basé à Londres qui mêle l’art à la vie, transformant dès les années 1970 sa propre vie en un vaste champ d’expériences pour brouiller les frontières entre art et design. Il crée des espaces d’exposition où il dort ou bien réinvente des lieux accueillant un public avec lequel il boit du thé et discute.

Une approche performative qu’il délaisse ensuite pour aménager son appartement où il compose des installations artistiques avec papiers peints, rideaux, tissus, mobilier et vidéo, mettant en scène des histoires personnelles et imaginaires.

L’artiste revendique l’espace privé comme un lieu de construction de soi, interroge l’intimité mais aussi ce qu’est un espace d’exposition avec des objets créés par lui ou par d’autres, transformés en œuvres et inversement.

Il développe ce concept dans le monde entier avec, à chaque fois, une scénographie théâtrale particulière qu’il réitère dans Zig Zag and Many Ribbons…, sa première exposition d’envergure pour laquelle le MAMC+ lui a donné carte blanche. S’inspirant du bâtiment et de l’histoire industrielle du territoire, Chaimowicz fait dialoguer soixante-dix de ses œuvres avec une trentaine de pièces issues des fonds du musée. On s’attend à une folle créativité !

Zig Zag and Many Ribbons… de Marc Camille Chaimowicz – Jusqu’au 10 avril, au musée d’Art moderne et contemporain, Saint-Étienne