Des contes et du cirque – Spectacles pour tous à voir en décembre à Lyon

Ce mois-ci, les animaux parlent et l’ortie se mange, on vit en troupe et l’on s’invente une famille, la musique est bien entendu de la partie et la plume de Pef passée par là. Cinq idées pour vous aider à tenir jusqu’aux vacances.

Des animaux pas comme les autres

Delphine et Marinette, deux sœurs espiègles qui habitent dans une ferme avec leurs parents, sont les personnages principaux des Contes du chat perché, écrits par Marcel Aymé en 1939. Qu’ils aient ou non bercé votre enfance ou celle de vos enfants, foncez au TNP pour assister aux aventures des deux fillettes, qui entretiennent une forte connivence avec les animaux de la ferme, doués de parole. Ces derniers n’hésitent pas à solliciter l’aide de Delphine et Marinette, ou à leur prêter main forte, parfois au détriment de leurs parents. Drôle et malicieux à souhait !

En fonction des dates, vous pourrez voir l’un de ces trois contes : Les Bœufs, Le Cerf et le Chien, Les Boîtes de peinture.

Les Contes du chat perché / À partir de 6 ans – Du 3 au 22 décembre au TNP

Peurs d’enfants

Pas de chance pour le petit Léopold, le voilà en vacances chez son effrayante mamie Ronce, dont le basset acariâtre déteste les enfants. Au programme, débroussaillage des fourrés du jardin remplis de ronces. Pour se remettre de ses émotions – entre les ronces qui piquent, la mamie et le chien qui font peur… une soupe aux orties en guise de dîner ! Et si finalement c’était bon ? Un spectacle d’ombres plein d’émotions, dans lequel des marionnettes joliment ciselées nous mènent de la peur au rire en passant par la tendresse.

NB : À l’issue de la représentation, ne manquez pas l’atelier de création d’une marionnette de théâtre d’ombres, pour prolonger le plaisir.

Mange tes ronces / À partir de 5 ans – Dimanche 9 décembre à 15h30 au théâtre de Vénissieux

Ode à la liberté

Rémi n’a pas de famille. Trouvé dans la rue par ses parents adoptifs, chez qui il restera huit ans, il est ensuite vendu au Signior Vitalis, artiste itinérant et montreur d’animaux. Ensemble, ils partent sur les routes pour gagner leur pain quotidien en jouant leur spectacle de village en village. Une vie très dure, faite de labeur, de vagabondage et de drames, mais qui laisse à l’homme et au petit garçon de véritables tranches de bonheur grâce à la musique, omniprésente dans leur vie, et au sentiment de liberté qu’ils éprouvent au gré de leurs pérégrinations. Dans ce beau spectacle, la mise en scène fait la part belle à la musique et plonge les spectateurs dans un voyage sur les routes et chemins de France.

Sans famille / À partir de 8 ans – Du 13 au 15 décembre au théâtre de la Renaissance (Oullins)

Triste cirque

Il était une fois un cirque qui, au lieu de faire rire les gens, les rendait malheureux. Avec des numéros inspirés des jeux du cirque, ce Dark Circus plongeait tous les spectateurs dans une profonde tristesse. Jusqu’au jour où un clown malchanceux inverse le cours des choses. La joie et la magie s’invitent sous le chapiteau et le cirque retrouve sa mission première : amuser le public. D’après une histoire originale de Pef, le père du Prince de Motordu, ce film d’animation est réalisé en direct par les plasticiens et musiciens Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond. Passant d’une technique à l’autre, ils manipulent fusain, feutre, craie, peinture, marionnettes en carton, manivelles et autres instruments… donnant vie à cet étonnant cirque. Impressionnant !

Dark Circus / À partir de 8 ans – Du 13 au 22 décembre au théâtre de la Croix-Rousse

Dans les coulisses du cirque

Créée en 2011 par un groupe d’amis, la compagnie Flip Fabrique présente son nouveau spectacle, inspiré de leur vie personnelle : la vie de troupe, les tournées, entre moments forts et difficiles, les liens d’amitié, le temps qui passe… Comme d’habitude, cette compagnie devenue incontournable dans le monde du nouveau cirque rivalise d’énergie et d’inventivité dans ses numéros, qui s’enchaînent à un rythme endiablé. Des jeux de lumière soulignent les portés, jetés, jongleries, numéros de diabolo et sauts sur trampoline exécutés avec beaucoup de grâce et de virtuosité. Un spectacle festif, joyeux et plein d’émotions.

Transit – À partir de 6 ans – Samedi 15 décembre à 20h + dimanche 16 à 16h au Radiant-Bellevue (Caluire)