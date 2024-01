Depuis le 15 janvier, des travaux de réfection des réseaux sont effectués sur le boulevard de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon.

Jusqu'ici oublié des politiques de rénovation des Ecologistes, le quartier de la Croix-Rousse va finalement avoir droit à son ravalement de façade. Après l'annonce de la piétonnisation de la rue Mail, la Ville et la Métropole de Lyon engagent le réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse. "Le projet vise à requalifier le boulevard pour en faire une véritable promenade ombragée,

confortable et sécurisée pour les piétons", explique les collectivités dans un communiqué. Cela passera notamment par la rénovation des trottoirs et la plantation d'arbres.

Lire aussi : Lyon : plus d'un million d'euros pour réaménager le cœur de la Croix-Rousse

Deux ans de travaux sur le boulevard de la Croix-Rousse

Avant chaque transformation de l'espace public, des travaux de réfection des réseaux sont ainsi effectués pour des raisons de "sécurité générale". À Croix-Rousse, ces travaux concernent les réseaux d'électricité, gaz et eau potable, mais surtout celui d'assainissement, vieux de plusieurs décennies. "3,6 millions d'euros sont investis pour la rénovation de ce réseau", annoncent la Ville et la Métropole de Lyon. L'objectif est notamment d'améliorer la fiabilité des réseaux en les modernisant et en rénovant les bornes électriques nécessaires aux forains.

Afin de limiter l'impact sur la vie du quartier, les travaux seront réalisés par sections de 100 à 200 mètres de long. Les collectivités indiquent mener un travail de coordination avec Enedis, GrDF, la Régie publique de l'eau et la Direction du cycle de l'eau pour réduire au maximum les nuisances sonores. Par ailleurs, les travaux sur les réseaux devraient s'achever d'ici 2026 pour laisser places à ceux de réaménagement du boulevard. Le chantiers sera interrompu lors de la vogue des marrons et des fêtes de fin d'année.

Lire aussi : Piétonnisation de Lyon : "si on n'accompagne pas le changement, ce sera une traversée du désert pour les commerces"