Culture : une chronique sociale sur la montagne au théâtre du Point-du-Jour

Avec Mort d'une montagne, François Hien et Jérôme Cochet dressent le portrait d’une communauté montagnarde divisée sur l'avenir de leur territoire. Une programmation "nomade" du théâtre du Point-du-Jour, du 18 au 22 janvier.

Après La Faute, mis en scène par Angélique Clairand et Éric Massé, un nouveau texte de François Hien, jeune dramaturge décidément prolixe, sera à l’honneur grâce au théâtre du Point-du-Jour.

Mort d’une montagne, un spectacle mis en scène par Jérôme Cochet, sera joué dans différents lieux du 5e arrondissement de Lyon.

François Hien et Jérôme Cochet (qui a aussi collaboré à l’écriture de la pièce) ont bénéficié d’une résidence artistique dans le massif de Belledonne. Rien d’étonnant à ce que le spectacle évoque la haute montagne et ses habitants, à travers l’histoire d’une femme qui veut faire une escalade des plus périlleuses.

Une chronique sociale et politique où s'affrontent des points de vue divergents sur l'avenir de la montagne, son développement et sa préservation.

Mort d’une montagne. Du 18 au 22 janvier au théâtre du Point-du-Jour

Représentations dans plusieurs lieux :

• Mar. 18 janvier à 20h au Lycée Édouard Branly, Lyon 5e

• Jeu. 20 janvier à 20h à la MJC Saint-Just, Lyon 5e

• Ven. 21 à 20h et sam. 22 janvier à 18h au Gymnase de la Quarantaine , Lyon 5e